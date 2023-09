Loto de l’Association des Mecanos et Boulangers de Vigneau Salle des Fêtes Biganos Catégories d’Évènement: Biganos

Gironde Loto de l’Association des Mecanos et Boulangers de Vigneau Salle des Fêtes Biganos, 6 octobre 2023, Biganos. Biganos,Gironde Spécial cartes d’achats : 2500€ de gains

3€ le carton

12€ les 5 cartons

20€ les 10 + 2 cartons

Buvette – crêpes – café – sandwich.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Salle des Fêtes rue Jean Zay

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Purchasing card special: 2,500? winnings

3? per box

12? for 5 boxes

20? for 10 + 2 boxes

Refreshment bar – crêpes – coffee – sandwiches Especial tarjeta de compra: 2.500? en ganancias

3? por caja

12? por 5 cajas

20? por 10 + 2 cajas

Barra de refrescos – crepes – café – bocadillos Spezielle Einkaufskarten: 2500? Gewinne

3? pro Karton

12? für 5 Kartons

20? für 10 + 2 Kartons

Mise à jour le 2023-09-27

