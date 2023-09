CONFÉRENCE : LA FORÊT DU DESSOUS Salle des fêtes Biffontaine, 7 octobre 2023, Biffontaine.

Biffontaine,Vosges

Avec Hubert Voiry, ingénieur forestier retraité, attéché au muséum d’histoire naturelle, mycologue émérite, fondateur du réseau Mycologie à l’Office national des forêts.

Il est l’auteur de l’ouvrage « Pas de forêts sans champignons », aux éditions Actes Sud.

Hubert Voiry nous invite à appréhender la « forêt du dessous », où champignons et arbres vivent en symbiose.

Une occasion en ce début d’automne, de fêter les champignons et de mettre en lumière leur rôle dans les écosystèmes forestiers.

Sur place, vous pourrez acheter son livre et le faire dédicacer.. Adultes

Samedi 2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes

Biffontaine 88430 Vosges Grand Est



With Hubert Voiry, retired forestry engineer, attaché at the Natural History Museum, emeritus mycologist, founder of the Mycology network at the French National Forestry Office.

He is the author of « Pas de forêts sans champignons », published by Actes Sud.

Hubert Voiry invites us to discover the « forest below », where mushrooms and trees live in symbiosis.

This early autumn event is an opportunity to celebrate mushrooms and highlight their role in forest ecosystems.

His book will be available for purchase and signing on site.

Con Hubert Voiry, ingeniero forestal jubilado, agregado en el Museo de Historia Natural, micólogo emérito, fundador de la red micológica de la Oficina Nacional de Bosques.

Es autor de « Pas de forêts sans champignons », publicado por Actes Sud.

Hubert Voiry nos invita a explorar el « bosque de abajo », donde hongos y árboles viven en simbiosis.

En este comienzo de otoño, es una oportunidad para celebrar los hongos y destacar su papel en los ecosistemas forestales.

Podrá comprar su libro in situ y llevárselo firmado.

Mit Hubert Voiry, pensionierter Forstingenieur, Attéché am Naturhistorischen Museum, emeritierter Mykologe, Gründer des Netzwerks Mykologie im Office national des forêts.

Er ist Autor des Buches « Pas de forêts sans champignons » (Keine Wälder ohne Pilze), erschienen im Verlag Actes Sud.

Hubert Voiry lädt uns ein, den « Wald von unten » zu begreifen, in dem Pilze und Bäume in Symbiose leben.

Eine Gelegenheit, zu Beginn des Herbstes die Pilze zu feiern und ihre Rolle in den Waldökosystemen zu beleuchten.

Vor Ort können Sie sein Buch kaufen und es signieren lassen.

