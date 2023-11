Spectacle : « Au Clair de la Plume » Salle des Fêtes Beuvron-en-Auge, 2 décembre 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Accompagné de sa guitare, Dominic Butez interprète contes et chansons pour vous emmener à la découverte des cultures amérindiennes.

Participation libre..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Salle des Fêtes avenue de la Gare

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



Accompanied by his guitar, Dominic Butez interprets tales and songs to take you on a voyage of discovery of Amerindian cultures.

Free admission.

Acompañado por su guitarra, Dominic Butez interpreta cuentos y canciones para llevarle a un viaje de descubrimiento de las culturas amerindias.

Entrada gratuita.

Begleitet von seiner Gitarre trägt Dominic Butez Märchen und Lieder vor, um Sie auf eine Entdeckungsreise durch die Kulturen der amerikanischen Ureinwohner mitzunehmen.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge