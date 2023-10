Balmesclat Salle des fêtes, Beuste (64) Balmesclat Salle des fêtes, Beuste (64), 25 novembre 2023, . Balmesclat Samedi 25 novembre, 14h00 Salle des fêtes, Beuste (64) Programme Balmesclat dab Licotissa e Arbadétorne à Beuste (salle des fêtes) le samedi 25 novembre 2023. – 14 h : Stage de danses de Vendée avec Maxime Chevrier (sur réservation, places limitées) – 21 h : Bal avec Licotissa et Arbadétorne ____________________________________________ – De 14 h à 17 h : Stage / Estagi / 15 € (stage + bal 22 €) Danses de Vendée avec Maxime Chevrier — Tous niveaux En amont du bal, Maxime Chevrier vous propose lors de ce stage de découvrir le répertoire de danses des différentes régions Vendéennes, (Ronds et branles des îles d’Yeu et Noirmoutier, maraîchine, grand’danse, avant-deux)… ____________________________________________ – À 21 h : Bal / 10 € Licotissa Licotissa, « gourmandise en gascon », est un duo ancré en terre gasconne dont le pêché-mignon est la musique à danser. Avant tout friandes des diverses formes de rondeaux, Mathilde et Anne-Lise se délectent aussi volontiers d’autres danses, qu’elles soient de Gascogne ou d’ailleurs. Arbadétorne Arbadétorne vous embarque dans un « bal à l’ouest ! » LA danse oui ! Mais aussi le plaisir du clin d’œil à sa cavalière, le bonheur de la réponse dans la ronde, la magie du son qui devient mouvement…le mouvement qui devient plaisir ! Un bal ARBADÉTORNE c’est un bal Vendée/Poitou, c’est un bal mené, un bal où même le danseur novice découvre les joies des pas et des figures, c’est le plaisir de la rencontre au détour d’une figure, c’est le bonheur de la danse collective. Mais, plus que tout, Arbadétorne c’est une dose d’énergie à l’état brut ! Une énergie qui passe de la scène à la salle où chaque tapement de pieds, chaque cri de bonheur des danseurs la renvoie aux musiciens dans un échange permanent, une connivence débridée. Stage : Nombre de places limité – (date limite le 20/11/2023) Inf. : 06 83 98 40 26 ou associacion@menestrersgascons.com source : événement Balmesclat publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Beuste (64) Salle des fêtes, 64800 Beuste, France [{« link »: « http://menestrersgascons.com/?fbclid=IwAR1YuKTG7WXEI9uDvEq4hbUWwss_l4un0-J-d7mL2X7eB5ULllmr-8bsqh8 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45818 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

