Soirée cabaret Salle des fêtes Bétête, 18 novembre 2023, Bétête.

Bétête,Creuse

Soirée cabaret avec la troupe « Kabaret Jordan et Alexis ». Possibilité de voir le spectacle seul ou avec un plateau repas..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening with the « Kabaret Jordan et Alexis » troupe. Possibility of seeing the show on its own or with a meal tray.

Noche de cabaret con la compañía « Kabaret Jordan et Alexis ». Puede ver el espectáculo solo o con una comida.

Kabarettabend mit der Truppe « Kabaret Jordan und Alexis ». Es besteht die Möglichkeit, die Show allein oder mit einem Essenstablett zu sehen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Creuse Confluence Tourisme