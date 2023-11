Fiesta Salle des fêtes Besson Catégories d’Évènement: Allier

Besson Fiesta Salle des fêtes Besson, 18 novembre 2023, Besson. Besson,Allier Repas dansant, avec orchestre, apéritif, oeuf parfait en meurette, charcuteries, bavette-poulet, gratin dauphinois, fromage, Paris-Brest, vin, café. Sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes rue Boitins

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meal with live band, aperitif, oeuf parfait en meurette, charcuterie, bavette-chicken, gratin dauphinois, cheese, Paris-Brest, wine, coffee. Reservations required. Cena y baile, con banda en directo, aperitivo, oeuf parfait en meurette, charcutería, bavette-pollo, gratin dauphinois, queso, Paris-Brest, vino, café. Reserva obligatoria. Tanzmahl mit Orchester, Aperitif, Egg Parfait in Meurette, Aufschnitt, Bavette-Huhn, Gratin Dauphinois, Käse, Paris-Brest, Wein, Kaffee. Auf Reservierung.

