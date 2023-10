Party Halloween Salle des fêtes Bésignan, 31 octobre 2023, Bésignan.

Bésignan,Drôme

Repas sur réservation au 07.86.14.15.62



Concours du déguisement le plus terrifiant

Bal à partir de 22h avec DJ Michel.

2023-10-31 19:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Salle des fêtes

Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meals on reservation 07.86.14.15.62



Scariest costume contest

Ball from 10pm with DJ Michel

Las comidas pueden reservarse en el 07.86.14.15.62



Concurso para el disfraz más terrorífico

Baile a partir de las 22.00 h con DJ Michel

Essen auf Vorbestellung unter 07.86.14.15.62



Wettbewerb um das gruseligste Kostüm

Ball ab 22 Uhr mit DJ Michel

