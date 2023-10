Viendez Voir Salle des fêtes | Bertrichamps Bertrichamps Catégories d’Évènement: Bertrichamps

Meurthe-et-Moselle Viendez Voir Salle des fêtes | Bertrichamps Bertrichamps, 1 juin 2024, Bertrichamps. Viendez Voir 1 et 2 juin 2024 Salle des fêtes | Bertrichamps Notez bien la date du 1er juin 2024 pour retrouver le groupe Viendez Voir.

Ambiance conviviable assurée !

Plus d’infos ultérieurement. Salle des fêtes | Bertrichamps Rue du Général Leclerc, 54120 Bertrichamps Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « folk.bertrich@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

