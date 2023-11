Salon manga « Draco & Neko » salle des fêtes Bellou-en-Houlme, 3 février 2024, Bellou-en-Houlme.

Bellou-en-Houlme,Orne

Salon cultures et légendes

animations : chasse aux beballs, qui suis-je (14h-14h30)

discussion sur comment bien préparer son 1er voyage au Japon samedi 15h-16h

stands :; manga, univers japon, fantastique, féérique, gothique, créateurs, artisans, buvette.

Samedi 2024-02-03 10:00:00 fin : 2024-02-04 18:00:00. .

salle des fêtes

Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie



Cultures and Legends Fair

activities: beball hunt, who am I (2pm-2.30pm)

discussion on how to prepare for your 1st trip to Japan (Saturday, 3pm-4pm)

stands: manga, japanese universe, fantasy, fairytale, gothic, creators, craftsmen, refreshment bar

Feria de Cultura y Leyendas

actividades: caza de bolas, quién soy (14.00-14.30)

debate sobre la preparación del primer viaje a Japón Sábado 15.00-16.00 h

stands: manga, universo japonés, fantasía, cuento de hadas, gótico, creadores, artesanos, bar de refrescos

Messe Kulturen und Legenden

animationen: Jagd auf Beballs, Wer bin ich (14h-14h30)

diskussion über die Vorbereitung der ersten Reise nach Japan (Samstag, 15:00-16:00 Uhr)

stände: Manga, Japan, Fantasy, Märchen, Gothic, Designer, Handwerker, Erfrischungsstände

