Bal Folk de Rentrée animé par Plume et Aymerick Tron Salle des fêtes, Belley (01), 2 septembre 2023

Bal de Rentrée
Samedi 2 Septembre 2023 à la salle des fêtes (avec parquet) de Belley (01300, Place des Terreaux)
Coordonnées GPS de la salle : 45.76001, 5.68656

* 15h/17h Initiation gratuite aux danses de bals folk
* 18h30 Repas partagé
* 20h Bal folk animé par le groupe Plume et Kaléidoscope

15€ – 12€ (adhérents et réduits)

