Théatre : Rideau ! Salle des fêtes Belleville-sur-Loire, 3 décembre 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

« Les coulisses du rire » propose de venir assister à sa nouvelle représentation avec « Rideau » une pièce de Olivier Lejeune et Sylvain Beltran.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 20 EUR.

Salle des fêtes

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



« Les coulisses du rire » invites you to attend its new performance of « Rideau » by Olivier Lejeune and Sylvain Beltran

« Les coulisses du rire » le invita a asistir a su nueva representación de « Rideau », obra de Olivier Lejeune y Sylvain Beltran

« Les coulisses du rire » schlägt vor, zu ihrer neuen Aufführung mit « Rideau », einem Stück von Olivier Lejeune und Sylvain Beltran, zu kommen

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois