Journée Prévention routière Seniors Jeudi 16 novembre, 09h00 Salle des fêtes Inscription jusqu’au 10 novembre par mail ou par téléphone

Au programme :

9h : accueil et présentation de la journée (café offert par la mairie de Belbèze-de-Lauragais)

9h30 : conférence-débat sur les risques routiers animée par la Prévention MAIF et l’auto-école des Récollets. Intervention d’un professionnel de santé sur les effets des médicaments au volant

11h : pause

11h15 : sensibilisation sur les priorités, les rond-points, les nouvelles signalisations…par l’auto-école des Récollets

12h15 : repas (offert par le CISPD du Sicoval)

13h30-14h30 – échange avec la Gendarmerie : la conduite routière, le permis, les points, la législation, les amendes, les arnaques au rétroviseur, les radars, les accidents

14h30-16h30 – ateliers pratiques : Parcours de conduite avec une voiture automatique (par groupe de 3 personnes) avec le moniteur de l'auto-école des Récollets. Ergovision, réactiomètre, parcours alcoolémie, le constat amiable animés par la Prévention MAIF. Essai de vélo électrique, jeux sur les dangers de la route, animés par le service mobilité du Sicoval. Stand d'information sur le covoiturage avec Autolien.

16h30 : clôture de la journée.

Salle des fêtes 31450 Belbèze de Lauragais Belbèze-de-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie
Contact : cispd@sicoval.fr / 05 62 24 28 51
https://www.linscription.com/activite.php?P1=156221

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:30:00+01:00

