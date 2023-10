Ana Carla Maza en concert à Belbeuf – Festival Chant D’Elles Salle des fêtes Belbeuf, 17 novembre 2023, Belbeuf.

Ana Carla Maza en concert à Belbeuf – Festival Chant D’Elles Vendredi 17 novembre, 20h30 Salle des fêtes Entrée : 12 €

Gratuit pour les – 18 ans

Née à Cuba, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait ses premiers pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer à l’international. Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. La musique a toujours été présente dans sa vie et Ana Carla est presque née avec un violoncelle entre ses bras.

Ana Carla Maza crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l’Amérique Latine. Les sonorités cubaines et brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où les rythmes comme le Tango, le Huyano, le son cubain ou la Bossa Nova se rassemblent pour dessiner un monde de sensibilité et d’espoir.

Tout public

Salle des fêtes Belbeuf Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 80 26 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 55 47 86 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

