Les Marie-Jeanne décoiffent Salle des fêtes Belbeuf

Seine-Maritime

Les Marie-Jeanne décoiffent Salle des fêtes, 11 mars 2023, Belbeuf. Les Marie-Jeanne décoiffent Samedi 11 mars, 20h30 Salle des fêtes

tarif 10€ ; gratuit -15ans

Chants polyphoniques ; quatorze chanteuses accompagnées d’un guitariste interprètent les chants polyphoniques des Balkans ou d’ailleurs . Salle des fêtes Belbeuf Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie Quatorze chanteuses accompagnées d’un guitariste interprètent les chants polyphoniques des Balkans ou d’ailleurs … Les voix sont pleines et libres, les femmes sont belles… et drôles ! Eclats de joie tzigane, vibrations sacrées et bourdons d’émotions. Depuis 2008, les Marie-Jeanne sont guidées par Florence Cramoisan, chanteuse, cheffe de chœur, musicothérapeuthe, qui leur transmet son amour des voix et son regard artistique. En 2019 elles créent leur 2ème spectacle : Les Marie-Jeanne décoiffent !

