Théâtre : Erreur des pompes funèbres en votre faveur Salle des fêtes Belbeuf Catégories d’évènement: Belbeuf

Seine-Maritime

Théâtre : Erreur des pompes funèbres en votre faveur Salle des fêtes, 11 décembre 2022, Belbeuf. Théâtre : Erreur des pompes funèbres en votre faveur Dimanche 11 décembre, 16h00 Salle des fêtes

Entrée 8€ – Gratuit pour les moins de 15 ans

La compagnie Métamorphoses présente une comédie burlesque de Jean-Pierre Martinez, mise en scène par Marie-Françoise Bernard. Salle des fêtes Belbeuf Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie Alban, artiste fauché au talent méconnu, a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son grand-père qui vient de disparaître.

Des invités aux personnalités marquées viennent y participer.

Mais à la suite d’un fâcheux concours de circonstances, la petite cérémonie d’adieu va tourner au cauchemar.

Quand les secrets de famille percutent la réalité, la comédie s’en mêle et les personnages devront faire preuve d’une débordante imagination pour s’en sortir….

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T17:30:00+01:00

