Du Gainsbourg dans l'air – Festival Chant d'Elles Vendredi 25 novembre, 20h30 Salle des fêtes

Entrée 12€ – Tarif Réduit 10€ – Gratuit pour les moins de 15 ans

Sidonie Dève interprète des chansons de Serge Gainsbourg. Spectacle proposé à Belbeuf dans le cadre du festival Chant d’Elles. A venir écouter absolument ! Vous ne serez pas déçus ! Salle des fêtes Belbeuf Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie Serge GAINSBOURG est au Panthéon des artistes pour la richesse de son œuvre. Son avant-gardisme en a fait une icône de la culture française dans le monde entier.

Quel que soit le style musical abordé au cours de sa carrière, la singularité de l’artiste demeure entière. Serge GAINSBOURG reste toujours Serge GAINSBOURG : un monstre sacré de la chanson.

Les arrangements musicaux de Florent DION portent un autre regard sur les textes du maître en les faisant chanter par une femme, en respectant la diversité musicale du monstre sacré et en s’amusant avec lui, en puisant dans le reggae jamaïcain, en faisant un tour au quartier latin, ou encore au cœur de Londres… L’ambition est de s’approprier les morceaux tout en les respectant, en se fondant dans l’univers de l’artiste, ainsi jaillissent des couleurs musicales soyeuses associées à un savoureux mélange d’harmonies vocales et de rythmes chaloupés.

Tout public à partir de 12 ans.

Chant : Sidonie DÈVE

Guitare / Voix / Arrangements : Florent DION

Violon / Voix :

Clément DANIEL

Batterie / Percussions :

Cédric VINCENT

Basse / Contrebasse :

Clément LANDAIS Durée: 1h10

