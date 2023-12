Théâtre: « Une bonne affaire ! » Salle des fêtes Bélaye, 10 décembre 2023 16:00, Bélaye.

L’association « Vivre à Bélaye » vous propose une pièce de théâtre « Une bonne affaire ! »

Comédie acerbe et drolatique Création du Théâtre école Comédie&Caractères.

Mise en scène Serge Krakowski

Le spectacle :

Dans une société marchande qui ressemble étrangement à la nôtre, les relations humaines peuvent elles aussi s’acheter ?

C’est le thème de cette pièce qui nous donne l’occasion de rire ensemble de nos travers, de nos ridicules et de nos petitesses…

Des moments loufoques alternent avec des réflexions sur notre condition humaine.

Une pièce mordante qui alerte avec malice notre vigilance..

2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 . 10 EUR.

Salle des fêtes

Bélaye 46140 Lot Occitanie



The « Vivre à Bélaye » association presents a play entitled « Une bonne affaire! » (A bargain!)

Created by Théâtre école Comédie&Caractères.

Directed by Serge Krakowski

The show:

In a commercial society that bears a striking resemblance to our own, can human relationships also be bought?

This is the theme of this play, which gives us the opportunity to laugh together at our shortcomings, our ridiculousness and our pettiness?

Zany moments alternate with reflections on our human condition.

A biting play that mischievously alerts our vigilance.

¡La asociación « Vivre à Bélaye » pone en escena la obra « Une bonne affaire !

Una comedia ácida y divertida creada por el Théâtre école Comédie&Caractères.

Dirigida por Serge Krakowski

El espectáculo:

En una sociedad comercial que se parece mucho a la nuestra, ¿se pueden comprar también las relaciones humanas?

Ese es el tema de esta obra, que nos brinda la oportunidad de reírnos juntos de nuestros defectos, nuestras ridiculeces y nuestras mezquindades?

Momentos disparatados se alternan con reflexiones sobre nuestra condición humana.

Una obra mordaz que alerta con picardía sobre nuestra vigilancia.

Der Verein « Vivre à Bélaye » bietet Ihnen das Theaterstück « Une bonne affaire! » an

Bitterböse und drollige Komödie Kreation der Theaterschule Comédie&Caractères.

Regie Serge Krakowski

Die Vorstellung:

Können in einer Warengesellschaft, die unserer eigenen verblüffend ähnlich ist, auch menschliche Beziehungen gekauft werden?

Das ist das Thema dieses Stücks, das uns die Gelegenheit gibt, gemeinsam über unsere Schwächen, unsere Lächerlichkeiten und unsere Kleinheiten zu lachen

Verrückte Momente wechseln sich mit Reflexionen über unser Menschsein ab.

Ein bissiges Stück, das uns auf schelmische Weise auf unsere Wachsamkeit aufmerksam macht.

