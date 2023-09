Salon du livre à Béduer Salle des fêtes Béduer, 17 décembre 2023, Béduer.

Béduer,Lot

Ce salon accueillera une trentaine d’auteurs locaux pour tous les âges (romans, BD…)..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Béduer 46100 Lot Occitanie



The fair will welcome some thirty local authors for all ages (novels, comics, etc.).

La feria contará con una treintena de autores locales para todas las edades (novelas, cómics, etc.).

Auf dieser Messe werden etwa 30 lokale Autoren für alle Altersgruppen vertreten sein (Romane, Comics usw.).

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Figeac