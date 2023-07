Art : Exposition d’amateurs Salle des Fêtes Béduer, 29 juillet 2023, Béduer.

Béduer,Lot

Venez découvrir les œuvres des artistes de la région lors de cette exposition vente, organisée par l’association culturelles des Arts Pluriels Peinture, photographie, sculpture et d’autres disciplines seront représentées..

2023-07-29 15:00:00 fin : 2023-07-29 19:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Béduer 46100 Lot Occitanie



Come and discover the works of artists from the region during this exhibition and sale, organized by the cultural association of Plural Arts Painting, photography, sculpture and other disciplines will be represented.

Venga a descubrir las obras de los artistas de la región en esta exposición y venta, organizada por la asociación cultural Plural Arts. Estarán representadas la pintura, la fotografía, la escultura y otras disciplinas.

Entdecken Sie die Werke von Künstlern aus der Region bei dieser Verkaufsausstellung, die von der Association culturelles des Arts Pluriels organisiert wird. Malerei, Fotografie, Skulpturen und andere Disziplinen sind vertreten.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Figeac