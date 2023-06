Expostion à Béduer : « la vie des bébés » salle des fêtes Béduer, 12 juillet 2023, Béduer.

Béduer,Lot

Des bébés magnifiques conçu pour le cinéma… des landaus, berceaux, lits anciens et objets divers… vous pourrez montrer à vos enfants ce qu’était la vie d’autrefois, dans une maison sans eua, sans électricité….

2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

salle des fêtes

Béduer 46100 Lot Occitanie



Magnificent babies designed for the cinema… baby carriages, cradles, antique beds and various objects… you can show your children what life was like in the past, in a house without electricity…

Magníficos bebés diseñados para el cine… cochecitos, cunas, camas antiguas y objetos varios… podrá mostrar a sus hijos cómo era la vida en el pasado, en una casa sin electricidad…

Wunderschöne Babys, die für den Film entworfen wurden … Kinderwagen, Wiegen, alte Betten und verschiedene Gegenstände … Sie können Ihren Kindern zeigen, wie das Leben früher war, in einem Haus ohne Wasser, ohne Strom …

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac