Veillée contée à Beauziac Salle des fêtes Beauziac, 16 décembre 2023, Beauziac.

Beauziac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

Contes et légendes interprétés par Sébastien Parailloux.

Vin ou chocolat chaud, pâtisseries offerts par l’association Culture et Loisirs de Beauziac.

! Apportez votre mug !

Renseignements et inscriptions au 07.43.15.66.70.

Salle des fêtes

Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne