Atelier de loisirs créatifs Salle des fêtes Beauziac, 9 décembre 2023, Beauziac.

Beauziac,Lot-et-Garonne

Confection de décorations de Noël.

Ouvert à tous les enfants, de 7 à 77 ans (et plus).

Goûter & chocolat chaud offerts.

L’encadrement et le matériel seront fournis par l’association des Lugues et ses bénévoles.

Repartez avec votre création..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00.

Salle des fêtes

Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Making Christmas decorations.

Open to all children aged 7 to 77 (and over).

Snacks & hot chocolate provided.

Framing and materials provided by the Lugues association and its volunteers.

Leave with your own creation.

Elaboración de adornos navideños.

Abierto a todos los niños de 7 a 77 años (y mayores).

Merienda y chocolate caliente.

La asociación Lugues y sus voluntarios proporcionarán los marcos y materiales.

Vuelve a casa con tu propia creación.

Anfertigung von Weihnachtsdekorationen.

Offen für alle Kinder von 7 bis 77 Jahren (und älter).

Kostenloser Imbiss und heiße Schokolade.

Die Betreuung und das Material werden von der Association des Lugues und ihren Freiwilligen bereitgestellt.

Gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause.

