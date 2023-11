Marché de Noël salle des fêtes Beausemblant, 9 décembre 2023, Beausemblant.

Beausemblant,Drôme

Producteurs locaux et artisanaux, gastronomie et créateurs. Présence du père noël 16h/16h30 et 18h/18h30. Animation musicale 17h à17h30 par le gospel de la Boressoise. Balade en calèche gratuite, tombola, buvette et petite restauration. 20h déambulation..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

salle des fêtes

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Local producers and craftsmen, gastronomy and designers. Presence of Santa Claus 16h/16h30 and 18h/18h30. Musical entertainment from 5pm to 5:30pm by the Boressoise gospel group. Free horse-drawn carriage ride, tombola, refreshments and snacks. 8pm procession.

Productores y artesanos locales, gastronomía y diseñadores. Papá Noel estará presente a las 16.30 y 18.30 horas. Animación musical de 17.00 a 17.30 h a cargo del grupo de gospel de Boressoise. Paseo gratuito en coche de caballos, tómbola, refrescos y aperitivos. procesión a las 20.00 h.

Lokale und handwerkliche Produzenten, Gastronomie und Designer. Anwesenheit des Weihnachtsmanns 16h/16h30 und 18h/18h30. Musikalische Unterhaltung 17h bis 17h30 durch den Gospelchor « La Boressoise ». Kostenlose Kutschfahrt, Tombola, Erfrischungsstände und kleine Snacks. 20 Uhr Umzug.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche