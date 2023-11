Concours de belote Salle des fêtes Beausemblant, 30 novembre 2023, Beausemblant.

Beausemblant,Drôme

Le club « Les Amis du Rayon d’Or » organise un concours de belote où toutes les doublettes seront primées..

2023-11-30 14:00:00 fin : 2023-11-30 . .

Salle des fêtes

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Les Amis du Rayon d’Or » club is organizing a belote competition, with prizes for all doublets.

El club « Les Amis du Rayon d’Or » organiza un concurso de belote con premios para todos los dobles.

Der Club « Les Amis du Rayon d’Or » organisiert einen Belote-Wettbewerb, bei dem alle Doubletten prämiert werden.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche