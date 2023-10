Soirée Halloween Salle des fêtes Beaumontois en Périgord, 4 novembre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Samedi 4 novembre 2023 à partir de 19h30 à la salle des fêtes de la Calypso venez nombreux célébrer Halloween !

Menu : soupe de citrouille; carbonade; millas; café.

Une boisson offerte si tu viens déguisé !

Amène tes couverts..

Salle des fêtes

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4, 2023 from 7.30pm at the Calypso village hall, come and celebrate Halloween!

Menu: pumpkin soup; carbonade; millas; coffee.

One free drink if you come in disguise!

Bring your cutlery.

¡Ven a celebrar Halloween el sábado 4 de noviembre de 2023 a partir de las 19.30 h en la sala de fiestas de Calypso!

Menú: sopa de calabaza; carbonada; millas; café.

¡Bebida gratis si vienes disfrazado!

Trae tus cubiertos.

Samstag, den 4. November 2023, ab 19:30 Uhr im Festsaal des Calypso. Feiern Sie mit uns Halloween!

Menü: Kürbissuppe, Karbonade, Millas, Kaffee.

Wenn du verkleidet kommst, bekommst du ein Getränk geschenkt!

Bring dein Besteck mit.

Mise à jour le 2023-10-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides