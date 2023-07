Grand loto Salle des fêtes Beaumontois en Périgord, 19 juillet 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Venez participer au grand loto de Sainte-Sabine-Born. De nombreux lots à gagner !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Salle des fêtes

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the big Sainte-Sabine-Born bingo. Lots of prizes to be won!

Ven a participar en el gran bingo de Sainte-Sabine-Born. ¡Muchos premios para ganar!

Nehmen Sie am großen Lotto in Sainte-Sabine-Born teil. Es gibt viele Lose zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides