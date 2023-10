Spectacle « La frise hystérique » Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence, 17 novembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Ce spectacle drôle et dynamique permet d’aborder les 5 grandes périodes de l’Histoire grâce à des saynètes où défilent des personnages marquants… ou pas (Marie-Antoinette, Léonardo di caprio De Vinci, Napoléon, le chien de ma voisine, etc….).

Salle des Fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This funny and dynamic show introduces us to the 5 great periods of history through sketches featuring characters who may or may not have been important (Marie-Antoinette, Leonardo di Caprio, Da Vinci, Napoleon, my neighbor?s dog, etc.)

Este espectáculo divertido y dinámico explora los 5 grandes periodos de la historia a través de sketches protagonizados por personajes que pueden o no haber sido importantes (María Antonieta, Leonardo di Caprio, Da Vinci, Napoleón, el perro de mi vecino, etc.)

Diese lustige und dynamische Aufführung ermöglicht es, die fünf großen Perioden der Geschichte mit Hilfe von Sketchen zu behandeln, in denen markante Persönlichkeiten auftreten (Marie-Antoinette, Leonardo di Caprio Da Vinci, Napoleon, der Hund meiner Nachbarin, usw.)

