Spectacle « Lâche ton écran ! » Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence, 17 novembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

A l’école Lulu tente désespérément de communiquer avec Zaza mais cette dernière passe son temps rivée sur son téléphone portable… Pour parvenir à tisser des liens, Lulu va user de tous les stratagèmes possibles !.

2023-11-17 20:00:00

Salle des Fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At school, Lulu is desperately trying to communicate with Zaza, but Zaza is always glued to her cell phone… Lulu uses every trick in the book to find a way to bond with Zaza!

En el colegio, Lulú intenta desesperadamente comunicarse con Zaza, pero ésta siempre está pegada a su teléfono móvil… Lulú va a utilizar todos los trucos posibles para encontrar la forma de establecer un vínculo con Zaza

In der Schule versucht Lulu verzweifelt, mit Zaza zu kommunizieren, aber Zaza hängt die ganze Zeit an ihrem Handy… Um eine Beziehung aufzubauen, muss Lulu alle möglichen Tricks anwenden!

