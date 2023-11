Bateau Salle des fêtes Beaumont-Hamel, 31 janvier 2024, Beaumont-Hamel.

Bateau Mercredi 31 janvier 2024, 10h30 Salle des fêtes 5€ / 3€ / 10€ (Famille)

C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. L’adulte oublie souvent l’enfant qu’il était, l’enfant qui est en lui. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? L’émerveillement. Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette malle pleine de souvenirs et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous sommes.

Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous.

Salle des fêtes 80300 Beaumont-hamel Beaumont-Hamel 80300 Somme [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/PAYS_DU_COQUELICOT/index.htm »}, {« type »: « link », « value »: « https://zebre-coquelicot.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot »}]

