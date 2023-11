Théâtre « Madame Marguerite » Salle des fêtes Beaumont-en-Auge, 1 décembre 2023, Beaumont-en-Auge.

Beaumont-en-Auge,Calvados

Représentation au profit du Téléthon 2023.

Avec la troupe de Beaumont : Martine, Jérôme et Stéphane.

Extraits de la pièce de Roberto Athayde.

Adaptation des perles du bac.

Mise en scène Maryse Nanot.

Texte tragi-comique : la leçon de vie baroque d’une institutrice atypique et déterminée qui se bat pour ses idéaux, apprendre, éduquer et faire le bien.

Les fonds récoltés seront entièrement reversés au Téléthon..

2023-12-01 20:00:00

Salle des fêtes

Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie



Performance in aid of Telethon 2023.

With the Beaumont troupe: Martine, Jérôme and Stéphane.

Excerpts from Roberto Athayde’s play.

Adapted from Les perles du bac.

Directed by Maryse Nanot.

Tragic-comic text: the baroque life lesson of an atypical, determined schoolteacher who fights for her ideals of learning, education and doing good.

All funds raised will be donated to the Telethon.

Actuación a favor de Téléthon 2023.

Con la compañía Beaumont: Martine, Jérôme y Stéphane.

Extractos de la obra de Roberto Athayde.

Adaptación de Les perles du bac.

Dirigida por Maryse Nanot.

Texto tragicómico: la lección de vida barroca de una maestra de escuela atípica y decidida que lucha por sus ideales: aprender, educar y hacer el bien.

Toda la recaudación se destinará al Teletón.

Aufführung zugunsten des Telethon 2023.

Mit der Truppe aus Beaumont : Martine, Jérôme und Stéphane.

Auszüge aus dem Stück von Roberto Athayde.

Adaption der Perlen des Abiturs.

Regie: Maryse Nanot.

Tragikomischer Text: die barocke Lebenslektion einer atypischen und entschlossenen Lehrerin, die für ihre Ideale kämpft, zu lernen, zu erziehen und Gutes zu tun.

Die gesammelten Gelder werden vollständig an den Telethon gespendet.

