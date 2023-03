Bal gascon salle des fêtes, Beaumarchés (32)

Bal gascon Samedi 7 octobre, 21h00 salle des fêtes, Beaumarchés (32) Le traditionnel bal gascon de notre association Alavetz ( Parlar Cantar Dançar)aura lieu le Samedi 07 octobre 2023 ,dans la Salle des fêtes de Beaumarchés 32 et sera animé par le groupe Parpalhon à partir de 21h. Buvette- entracte gourmand . Entrée 8€

salle des fêtes, Beaumarchés (32) rue principale salle des fêtes, 32160 Beaumarchés, France

