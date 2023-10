Théatre de l’Elan Salle des Fêtes Beaulieu-sous-Parthenay, 10 novembre 2023, Beaulieu-sous-Parthenay.

Beaulieu-sous-Parthenay,Deux-Sèvres

En novembre, la troupe de L’ÉLAN sera sur les planches les 10, 11, 12 / 17, 18, 19 / 24 et 25 novembre .

Début des séances à 20h30 précises et 14h30 les dimanches.

Et cette année, c’est la 20ème !

Alors réservez vite vos places !

05.49.70.61.96 ou 05.49.70.67.79.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Salle des Fêtes

Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In November, the L’ÉLAN troupe will be on stage on November 10, 11, 12 / 17, 18, 19 / 24 and 25.

Performances start at 8:30 p.m. sharp and 2:30 p.m. on Sundays.

And this year, it’s the 20th!

So book your tickets now!

05.49.70.61.96 or 05.49.70.67.79

En noviembre, la compañía L’ÉLAN estará en escena los días 10, 11, 12 / 17, 18, 19 / 24 y 25 de noviembre.

Las funciones comienzan a las 20.30 h en punto y a las 14.30 h los domingos.

Y este año, ¡es el 20!

Reserve ya sus entradas

05.49.70.61.96 o 05.49.70.67.79

Im November wird die Truppe von L’ÉLAN am 10., 11. und 12. / 17., 18. und 19. / 24. und 25. November auf der Bühne stehen.

Die Vorstellungen beginnen pünktlich um 20:30 Uhr und sonntags um 14:30 Uhr.

Und dieses Jahr ist es die 20

Also reservieren Sie schnell Ihre Plätze!

05.49.70.61.96 oder 05.49.70.67.79

Mise à jour le 2023-10-13 par CC Val de Gâtine