Après-midi cabaret Salle des fêtes Beaulieu, 26 novembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Orne

Les Festivités des Hauts du Perche présentent « Après-midi cabaret ! Broadway ». Un show éblouissant avec la compagnie Lili Top. Buvette sur place.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Salle des fêtes

Beaulieu 61190 Orne Normandie



Les Festivités des Hauts du Perche present « Après-midi cabaret! Broadway ». A dazzling show with the Lili Top company. Refreshments on site

¡Las Festivités des Hauts du Perche presentan « Après-midi cabaret ! Broadway ». Un espectáculo deslumbrante con la compañía Lili Top. Refrescos in situ

Die Festivités des Hauts du Perche präsentieren « Après après-midi cabaret! Broadway ». Eine schillernde Show mit dem Ensemble Lili Top. Erfrischungsgetränke vor Ort

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Touisme des Hauts du Perche