Soirée Halloween costumée Salle des fêtes Beaulieu, 21 octobre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Haute-Loire

Soupe d’Halloween préparée avec les légumes collectés la veille par les enfants pendant la balade costumée (le 20/10 18h place de l’église).

Menu : soupe-saucisse-pomme de terre-fromage-tarte.

Soirée musicale et costumée.

Inscription auprès de l’amicale..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle des fêtes

Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween soup prepared with vegetables collected the day before by children during the costume walk (20/10 18h place de l’église).

Menu: soup-sausage-potato-cheese-pie.

Musical and costumed evening.

Please register with l’amicale.

Sopa de Halloween preparada con verduras recogidas la víspera por los niños durante el paseo de disfraces (20/10 18h place de l’église).

Menú: sopa-salchicha-patatas-queso-tarta.

Velada musical y de disfraces.

Se ruega inscribirse en la asociación.

Halloween-Suppe, die mit dem Gemüse zubereitet wird, das am Vortag von den Kindern während des Kostümspaziergangs (am 20.10. 18 Uhr Place de l’Eglise) gesammelt wurde.

Menü: Suppe-Wurst-Kartoffel-Käse-Torte.

Musikalischer und kostümierter Abend.

Anmeldung beim Freundeskreis.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay