HALLOWEEN Salle des fêtes Beaufort, 31 octobre 2023, Beaufort.

Beaufort,Hérault

« Une bêtise ou une friandise »

Animation , Jeux concours, et gouter

Tour de village et déguisements (avec présence de parents).

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Salle des fêtes

Beaufort 34210 Hérault Occitanie



« A Trick or Treat

Entertainment, contests and snacks

Village tour and masquerade costume (with parents present)

« Una golosina o una travesura

Entretenimiento, concursos y aperitivos

Recorrido por el pueblo y disfraces (con la presencia de los padres)

« Eine Dummheit oder eine Süßigkeit »

Animation , Gewinnspiele und Imbiss

Dorfrundgang und Verkleidungen (mit Anwesenheit der Eltern)

Mise à jour le 2023-10-28 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC