JORGE CASTANEDA TRIO Salle des Fêtes Beauchamp Beauchamp Catégories d’évènement: Beauchamp

Val-d'Oise

JORGE CASTANEDA TRIO Salle des Fêtes Beauchamp, 24 mars 2023, Beauchamp. JORGE CASTANEDA TRIO Vendredi 24 mars 2023, 20h30 Salle des Fêtes Beauchamp

Plein : 9€ / PassFestival : 6€

Dans le cadre du festival PassWorld Salle des Fêtes Beauchamp 153 chaussée Jules César 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France ????? ????????? ????

La guitare flamenca de Jorge Castañeda se distingue par sa grande virtuosité et sa richesse rythmique.

Ce guitariste tient au respect de la tradition du flamenco et de son héritage. Dans cette logique il demande la voix captivante du chanteur Cristo Cortes et de la sublime danseuse Sabrina Llanos.

Les trois piliers du flamenco vous feront voyager au cœur de l’Andalousie, une excellente occasion de (re)découvrir ce genre musical !

Avec : Cristo Cortes, Sabrina llanos et Jorge Castañeda.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Beauchamp, Val-d'Oise Autres Lieu Salle des Fêtes Beauchamp Adresse 153 chaussée Jules César 95250 Beauchamp Ville Beauchamp Age maximum 99 lieuville Salle des Fêtes Beauchamp Beauchamp Departement Val-d'Oise

Salle des Fêtes Beauchamp Beauchamp Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauchamp/

JORGE CASTANEDA TRIO Salle des Fêtes Beauchamp 2023-03-24 was last modified: by JORGE CASTANEDA TRIO Salle des Fêtes Beauchamp Salle des Fêtes Beauchamp 24 mars 2023 Beauchamp Salle des Fêtes Beauchamp Beauchamp

Beauchamp Val-d'Oise