JEROME JOUANNIC & LES PAPAS GOMBOS Salle des Fêtes Beauchamp, 17 mars 2023, Beauchamp.

Plein : 9€ / PassFestival : 5€

Dans le cadre du festival PassWorld

Salle des Fêtes Beauchamp 153 chaussée Jules César 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France

Jérôme Jouannic, batteur polyvalent et percussionniste, est un amoureux des sonorités africaines. C’est le batteur attitré de grands noms de la musique burkinabée tel que Dramane Dembélé, Ibrahim Keita, Simon Winsé et bien d’autres encore.

Les Papas GOMBOS c’est une histoire entre la France et le Burkina, entre Paris et Ouagadougou. Les origines diffèrent, les parcours sont multiples mais les destins se croisent inévitablement. Et au delà de cette fraternité, c’est l’amour de jouer ensemble et de créer qui a réuni nos musiciens dans cette aventure.

Avec la participation des élèves de l’école municipale de musique.



