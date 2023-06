Artistes en scène Salle des fêtes Beauchamp, 1 juillet 2023, Beauchamp.

Artistes en scène Samedi 1 juillet, 14h30 Salle des fêtes Gratuit – Entrée libre

Le temps d’un après-midi, les enfants et les équipes d’animation de l’accueil de loisirs proposent un après-midi entre spectacles et animations. Au programme : représentation théâtrale, comédie musicale, prestation de danse mauricienne, animation de stand sur le graffiti, animation djembé, animation jeux de société du monde, activité manuelle sur le pointillisme, un blind test, etc.

Salle des fêtes 153 chaussée Jules-César 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France 06 75 13 09 03 https://ville-beauchamp.fr/ https://www.facebook.com/VilledeBeauchamp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

