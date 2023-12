Cet évènement est passé Les brasseurs font leur cinéma Salle des fêtes Beaucamps-Ligny Catégories d’Évènement: Beaucamps-Ligny

Nord Les brasseurs font leur cinéma Salle des fêtes Beaucamps-Ligny, 9 décembre 2023 19:30, Beaucamps-Ligny. Les brasseurs font leur cinéma Samedi 9 décembre, 20h30 Salle des fêtes 5€/pers Un moment convivial avec :

– de la musique,

– des références au cinéma,

– de l’humour,

– de la bière (dégustation pour les plus de 18 ans),

– et une mini expo. sur la fabrication de la bière…

Avec Les Brass’eurs !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Salle des fêtes
2 rue de Fournes, Beaucamps-Ligny
Beaucamps-Ligny 59134
Nord
Hauts-de-France

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

