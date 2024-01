Conférence – Entre Bazoches et Mortagne, regards sur la Seconde Guerre mondiale dans le Perche Salle des fêtes Bazoches-sur-Hoëne, samedi 2 mars 2024.

Bazoches-sur-Hoëne Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02

Conférence – Entre Bazoches et Mortagne, regards sur la Seconde Guerre mondiale dans le Perche, par Michel Ganivet.

La Seconde Guerre mondiale a généré de nombreuses recherches et publications, de ses pages les plus glorieuses aux plus dramatiques.

Au regard d’archives aujourd’hui accessibles et des collections du journal « Le Perche », Michel Ganivet, ancien journaliste, élargissant le sujet à la période 1938-1947, propose une approche originale à partir derecherches en cours, volontairement restreintes aux anciens cantons de Mortagne-au-Perche et de Bazoches-sur-Hoëne : montée des périls, exode, faits de guerre, arrivée des Allemands, occupation, montée de l’esprit de résistance, collaboration, activité de la gendarmerie et de la justice, difficulté de ravitaillement, marché noir, censure, répression, libération, épuration, etc.

Autant de regards sur une vie quotidienne révélatrice, où l’individu, héros, antihéros ou être simplement bousculé par les événements, découvre son vrai visage.

Salle des fêtes

Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie



