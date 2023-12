Dictée Géante Salle des Fêtes Batz sur mer, 20 janvier 2024, Batz sur mer.

Dictée Géante Samedi 20 janvier 2024, 11h00 Salle des Fêtes

DICTÉE GÉANTE

Samedi 20 janvier à 11h

Salle des Fêtes

Rendez-vous dans la salle des Fêtes pour la 1ère édition de la dictée géante de Batz-sur-Mer !

Dans un esprit convivial et bon enfant, les bibliothécaires vous proposent de partager un moment ludique et fédérateur.

Pour se mettre en jambes : une dictée pour les plus jeunes où tout le monde peut participer, qui sera suivie – pour se muscler l’esprit – de la dictée pour adultes. Venez relever le défi !

Tout public, inscrivez-vous auprès de la médiathèque pour participer.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/dictee-geante-dicteegeante.html »}]

