« L’école magique de Maître Mordibus » – spectacle jeune public Salle des Fêtes Batz sur mer, 3 janvier 2024, Batz sur mer.

« L’école magique de Maître Mordibus » – spectacle jeune public Mercredi 3 janvier 2024, 15h30 Salle des Fêtes

SPECTACLE JEUNE PUBLIC « L’ÉCOLE MAGIQUE DE MAÎTRE MORDIBUS »

Mercredi 3 janvier à 15h30

Salle des Fêtes

À partir de 3 ans, durée : 1h

C’est la rentrée à l’école magique, mais un événement va bouleverser ce moment festif. Maître Mordibus a disparu ! Dans ces conditions, qui va donner les cours de magie ? L’assistant musical se retrouve seul face aux élèves. Ensemble, ils vont expérimenter les objets magiques du grand professeur. Une aventure poétique riche en péripéties !

Sans réservation, mais places limitées à la capacité de la salle.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/lecole-magique-de-maitre-mordibus-spectacle-jeune-public-ecolemagiquemordibus.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T15:30:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00

2024-01-03T15:30:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00

LOISIRS SPECTACLESTEMPSFORTS