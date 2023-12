« Ne m’attends pas » – spectacle jeune public Salle des Fêtes Batz sur mer, 27 décembre 2023, Batz sur mer.

À partir de 4 ans, durée : 40 minutes, spectacle limité à 60 spectateurs par représentation.

Avec poésie et tendresse, Vera ROZANOVA nous raconte en français, en russe et en ukrainien, un monde onirique où les maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles à hisser et peuvent ainsi, toutes les nuits, partir en voyage… Mais un jour, une maison part sans son habitant. Il ne lui reste plus rien que son lit, ce petit îlot de réconfort et de sécurité en pleine nature. Il ne sait pas pourquoi sa maison l’a laissé ici tout seul. Emmitouflé dans sa couette il l’attend avec sa forte conviction qu’elle va revenir. Mais le vent se lève et l’empêche de rester en place… Commence alors une quête initiatique mêlant marionnette à gaine et projection de dessins, à la recherche de la maison perdue. Un sujet universel qui parle de nos peurs, de nos attachements et de nos envols et qui résonne avec l’actualité, pour les gens qui ont dû quitter leur pays, leurs chez-eux.

>> Réservation obligatoire en précisant votre choix de séance (15h30 ou 17h30) : communication@mairie-batzsurmer.fr

Salle des Fêtes
9 rue de la Plage
44740 Batz sur mer
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

