Teoran (« Frontière » en gaëlique irlandais), c'est tout d'abord une rencontre, une histoire d'amitié, une histoire de famille. C'est la rencontre de quatre musiciens dans le vignoble nantais : Mathieu JUTEL à la basse, l'irlandais Éric KEMP à la guitare, le tout rythmé par le cajòn de Sébastien CLOASTRE, qui résonne sous les cordes du violon de Xavier CHAPRON. Depuis 7 ans maintenant, Teoran inspire le pays nantais de ses sonorités irlandaises, des caves de Clisson jusqu'au canal de Nantes à Brest, en passant par le Tournoi musical du Vignoble nantais. Plusieurs influences traversent les membres de ce groupe de rock-folk gaélique. Que ce soient des reprises ou des compositions, les chansons d'Éric KEMP racontent son histoire : sa vie à Belfast, la maladie, les voyages en bateau au fil des rivières… Un véritable voyage musical en Irlande !

