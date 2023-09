Rencontre auteures Salle des Fêtes Batz sur mer, 27 octobre 2023, Batz sur mer.

RENCONTRE AUTEURES par Les Amis de la Gède

L’association « Les Amis de la Gède » vous convie à un dialogue entre deux auteures : Christine LEPRINCE et Inès CASTRO, sur le thème « Chemins d’espoir : elles écrivent la mémoire des exilés ». Dans son livre « Anita raconte : sur les traces d’une émigration espagnole (1906-1928) », édité en novembre 2022 chez l’Harmattan, Christine LEPRINCE relate l’exil de sa famille espagnole au début du XXème siècle, en croisant le récit de sa mère Anita, avec la voix fictive de son grand-père. Elle traduit, à travers sa propre vie, les empreintes indélébiles laissées par le déracinement et le poids des guerres. Inès CASTRO a retranscrit, dans « Petit Espagnol rouge », son livre paru chez Arche en janvier 2023, le journal intime des années effroyables d’un adolescent : son père, emporté dans la tourmente de la guerre d’Espagne, puis de la Seconde Guerre mondiale. Un récit familial bouleversant et sincère, resté inachevé.

Venez rencontrer ces deux auteures en exclusivité à Batz-sur-Mer !

Entrée libre

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

