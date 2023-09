SPECTACLE « LA POTION DE PETRAM » Salle des Fêtes Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Mercredi 25 octobre à 15h30

Salle des Fêtes Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar car le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique remède : la Potion de Petram ! Pour ce conte médiéval-fantastique mêlant théâtre et magie, les comédiens-illusionnistes vous entraînent dans une aventure aussi palpitante que frissonnante !

Spectacle à partir de 5 ans
Salle des Fêtes
9 rue de la Plage
44740 Batz sur mer

2023-10-25T15:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

