Loire-Atlantique Celtomania Salle des Fêtes Batz sur mer, 29 septembre 2023, Batz sur mer. Celtomania 29 septembre – 26 octobre Salle des Fêtes CELTOMANIA Pour la 3ème année consécutive, Batz-sur-Mer participe à l’évènement CELTOMANIA. Ce temps-fort de la culture bretonne et celtique en Loire-Atlantique aborde tous les genres artistiques : concerts, contes, spectacles, documentaires, expositions, auteurs, etc… Sa 34ème édition se déroulera du 29 septembre au 26 novembre 2023 dans 21 communes de Loire-Atlantique, dont Batz-sur-Mer (programme complet sur www.celtomania.fr) SPECTACLE « LA POTION DE PETRAM »

Mercredi 25 octobre à 15h30

Salle des Fêtes

Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar car le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique remède : la Potion de Petram ! Pour ce conte médiéval-fantastique mêlant théâtre et magie, les comédiens-illusionnistes vous entraînent dans une aventure aussi palpitante que frissonnante !

Spectacle à partir de 5 ans CONCERT FOLK-ROCK TEORAN

Samedi 4 novembre à 21h

Salle des Fêtes

Teoran (« Frontière » en gaëlique irlandais), c'est tout d'abord une rencontre, une histoire d'amitié, une histoire de famille. C'est la rencontre de quatre musiciens dans le vignoble nantais : Mathieu JUTEL à la basse, l'irlandais Éric KEMP à la guitare, le tout rythmé par le cajòn de Sébastien CLOASTRE, qui résonne sous les cordes du violon de Xavier CHAPRON. Depuis 7 ans maintenant, Teoran inspire le pays nantais de ses sonorités irlandaises, des caves de Clisson jusqu'au canal de Nantes à Brest, en passant par le Tournoi musical du Vignoble nantais. Plusieurs influences traversent les membres de ce groupe de rock-folk gaélique. Que ce soient des reprises ou des compositions, les chansons d'Éric KEMP racontent son histoire : sa vie à Belfast, la maladie, les voyages en bateau au fil des rivières… Un véritable voyage musical en Irlande !

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:00:00+02:00

