Exposition « Le Patrimoine vivant Batzien » Salle des Fêtes Batz-sur-Mer, 17 septembre 2023, Batz-sur-Mer.

Exposition « Le Patrimoine vivant Batzien » Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle des Fêtes

Quatre associations batziennes se réunissent pour une exposition unique : des peintures, sculptures mais aussi d’anciennes photos de classe de Batz-sur-Mer, seront à découvrir toute la journée dimanche 17 septembre.

L’Atelier des Peintres du Bourg de Batz et l’atelier Terre des Marais réalisent une exposition commune de peintures et de sculptures autour du Patrimoine Batzien. Retrouvez également en exclusivité, des photos de classes batziennes, collectées par les associations « Compagnons de la Mémoire du Temps Retrouvé » et « Les Enfants du Bourg de Batz se souviennent ».

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Atelier des Peintres du Bourg de Batz