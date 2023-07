Accueil des résidents secondaires Salle des fêtes Batz sur mer, 8 juillet 2023, Batz sur mer.

Accueil des résidents secondaires Samedi 8 juillet, 11h00 Salle des fêtes Participation: 0

La municipalité donne rdv à tous les résidents secondaires afin de leur présenter les projets réalisés dans l’année écoulée, et ceux à venir.

Salle des fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/accueil-des-residents-secondaires-accueilrsbsm2022.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

CITOYENNETE CONFRENCONTRE