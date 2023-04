BD-Concert L’homme montagne Salle des Fêtes, 10 juin 2023, Batz sur mer.

BD-CONCERT « L’HOMME MONTAGNE »

Samedi 10 juin à 18h

à la Salle des Fêtes

Pour tout public – dès 5 ans

Ce spectacle musical se propose de vous faire découvrir la bande dessinée « L’homme montagne » de Séverine GAUTHIER (scénario) et Amélie FLÉCHAIS (illustrations).

Grand-père s’apprête à partir une dernière fois, seul. Son petit-fils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le temps pour lui de trouver le vent capable de soulever les montagnes qui ont poussé sur son dos. Commence alors pour l’enfant un merveilleux périple initiatique…

Au plateau, Sam VERLEN, musicien et chanteur, nous raconte l’aventure de cet enfant à l’aide de toutes sortes d’instruments : des plus classiques (guitares électriques, synthés analogiques) au plus originaux (pierre sonore, automates sonores). Ce spectacle onirique oscille entre musique pop et électronique, mais toujours organique et interprété entièrement en direct.

Dans cette forme cinématographique, portée par la poésie des images animées et des ambiances sonores, « L’homme montagne » ouvre de grands espaces à l’imagination….



GRATUIT

Durée 45 min.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:45:00+02:00

